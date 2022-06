Tennis, Swiatek vince il Roland Garros. Poi saluta l'Ucraina: "Resti forte"

Swiatek ha ringraziato il suo team e il pubblico, quindi ha rivolto un pensiero al paese in guerra



"L'Ucraina resti forte". Così la numero uno della classifica Wta di tennis, la polacca Iga Swiatek, nel suo discorso di saluto e ringraziamento al termine della finale del Roland Garros, a Parigi, vinta contro l'americana Cori Gauff.



Dopo avere ricevuto il trofeo destinato alla vincitrice, con in testa un cappellino con una piccola fascia con i colori della bandiera ucraina, Swiatek ha ringraziato il suo team e il pubblico, quindi ha rivolto un pensiero al paese in guerra. "L'Ucraina resti forte. Dal mio ultimo discorso di Doha speravo che la situazione migliorasse. Non è stato così, ma ho ancora speranza", ha detto.

