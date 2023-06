UN MONDO DIGITALE IL PARERE DELL’ESPERTO AYDIN VAHABOV

Secondo le statistiche quasi il 78% fa acquisti online e solo il 22,8% degli italiani non compra mai su Internet. Tutti gli altri (il 77,2% nel complesso) lo fanno: il 29,2% qualche volta, il 24,6% raramente, il 15% spesso, l’8,4% abitualmente. E se l’Italia è un Paese sempre più digitalizzato, il mondo lo è da tempo, con imprenditori giovanissimi e giovani che hanno fatto del digital la loro professione. Nel periodo post pandemico il mercato delle vendite on line è esploso e raggiungerà a breve i 6542 MILIARDI.

In Cina e negli Stati Uniti le vendite online sono il presente da tempo e gli imprenditori della new generation hanno, di fatto, cambiato lo stile lavorativo e quello di vita di tantissime persone.“Ho imparato che bisogna sempre stare al passo con i tempi ed adattarsi alle novitá, solo in questo modo possiamo giovarne economicamente e non soffrirne”-dice Vahabov

Come hai iniziato la carriera nel digitale?

“Sono partito proprio nel periodo della pandemia, scoprendo i prodotti digitali”. Sì, perché la pandemia ha dimostrato a tutti che non possiamo fare a meno degli strumenti digitali, ma è necessaria una adeguata preparazione e formazione.Quali risultati ottengono le persone che seguono il vostro metodo?

“Dipende, bisogna specificare che per entrare nel nostro percorso c'é una selezione da affrontare. Non é per tutti e non vogliamo tutti. Questo perché essendo un affiancamento individuale e personalizzato su misura sulla singola persona dobbiamo dedicare il giusto tempo affinché lo studente ottenga risultati e sia soddisfatto. Quindi scartiamo coloro che sono perdi tempo e che si aspettano di arricchirsi dall'oggi al domani. Vogliamo solo gente seria dal momento che garantiamo qualitá; una volta che si è nel nostro percorso, c’è massimo impegno da parte nostra”.

Quali risultati ottengono le persone che seguono il vostro metodo?

“Per quanto riguarda i risultati dipende; c'é chi arrotonda il proprio stipendio e c'é chi con impegno riesce a rendere la propria fonte principale di entrate e riesce a godersi maggiormente la vita”.