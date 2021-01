Ascolti tv, un vero boom per Ra1 nel 2020: la ricetta di Coletta è vincente

Rai1 chiude in bellezza il 2020. I dati Auditel, elaborati dallo Studio Frasi, parlano di un altro successo per il direttore di Rai1, Stefano Coletta. In pratica, numeri alla mano, nel 2020 le persone dinanzi alla tv sono state 2,1 milioni in più durante la prima serata. Insomma, nonostante il lockdown abbia portato tantissimi italiani ad imbattersi sui social, la Tv resta il valore aggiunto. Che diventa una vera cifra stilistica.

E, sempre nel 2020, nel giorno medio Rai1 aumenta di 0.12 punti lo share - che si posiziona al 16,39% come riporta Il sole 24 ore. Ovviamente nel 2020 i Dpcm del premier Conte sono i programmi più seguiti e lo scorso 26 aprile - con la conferenza stampa della Fase 2 -gli italiani incollati alla tv sono quasi 24 milioni con uno share del 74,6%. La benedizione Urbi et Orbi del Papa, prima di Pasqua, incassa il 63% di share e circa 16 milioni di spettatori. Ma nel 2020 tra i programmi più seguiti dal pubblico c'è sicuramente Sanremo, con 10,85 milioni di italiani incollati alla tv (e uno share del 64,5% nella serata finale).

La Rai mostra i muscoli incassando un successo dopo l'altro sia nel giorno medio (con il 35% di share), sia in prima serata (con il 36%). Ma c'è una sorpresa: nel 2020 aumenta anche il pubblico giovane. E lo sa bene Rai1 che - sia in prima serata con la fortissima e imbattibile fiction, sia nel resto del palinsesto giornaliero - incassa ascolti record. Merito di un lavoro capillare di Coletta, che con la prima Rete Rai racconta un'Italia in ginocchio per il Covid. Un'Italia totalmente diversa, che si lecca le ferite per mesi fino al giorno dell'arrivo del vaccini: unica luce per uscire dal tunnel della pandemia.

Analizzando la classifica per canali per editori, pubblicata da Il Sole 24 Ore, emerge che nel giorno medio Rai1 si posiziona in vetta con un aumento dello share rispetto all'anno precedente: dal 16,27 % passa al 16,39%. Stessa situazione paragonando le prime serate del 2019 a quelle del 2020: dal 18,54% si passa al 18,72%. La ricetta di Stefano Coletta è vincente. A conti fatto anche i social portano a Mamma Rai oltre mezzo miliardo di interazioni nel 2020. Un vero boom.