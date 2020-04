Ascolti tv, Giletti batte Fazio. E spunta una clamorosa indiscrezione su Rai3

La sfida delle sfide. Dopo la vittoria della d'Urso con il Live, il duello dei talk continua ai supplementari tra Massimo Giletti e Fabio Fazio. La7 contro Rai2. Una competizione che va avanti a colpi di share. Vince Giletti senza ospiti strapagati. Perde Fazio, che si lecca le ferite.

Una sfida che piace agli addetti ai lavori perché Non è l’arena sfiora il 9% e batte Che tempo che fa?, che si ferma all’8,4 % (con una parte che va ancora più giù con il 7,9% di share). Ai piani alti di viale Mazzini il ritorno di Giletti farebbe sempre più gola e potrebbe risolvere l’impasse. Lui non parla. Non si sbilancia.

Ma da nostre indiscrezioni, sembra che Fazio sia in dirittura d’arrivo per un nuovo cambio: Rai3. Condizionale d'obbligo. "Proprio lì, a Rai3, dove tutto ebbe inizio. Si tratta del giro dell’oca?", ci svela una fonte segreta al telefono. Anche Fazio, al momento, non si sbilancia. E tutto ha il sapore della "fanta tv".

Nel frattempo, Giletti va al “Massimo” con la sua trasmissione che sta facendo sorridere Urbano Cairo grazie ad ascolti altissimi e ad un risultato record anche in termini di raccolta pubblicità. Adesso, questi dati aprono una nuova partita che sta per essere giocata ai rigori. Giletti resterà alla corte di Cairo? In queste ore spuntano nuove trattative e sempre una gola profonda di viale Mazzini ci racconta che Gianmarco Mazzi (dirigente di grande spessore) sia in continuo contatto telefonico con Giletti. Lui potrebbe essere l’artefice del “ritorno a cavallo” di Massimo Giletti in Rai. Ma Cairo potrebbe essere pronto a tutto pur di tenere un cavallo di razza come Giletti nella sua scuderia. Sembrerebbe tramontata, invece, l'ipotesi Discovery per Fazio.