E-commerce, logistica e supply chain management. Intervista a Marco Lanzoni

E-commerce, logistica e supply chain management sono state oggetto di un’accelerazione senza precedenti a seguito della pandemia di Covid-19. Grazie a un modello di business non più basato sulla reazione, ma sull’anticipazione, una giovane società come eLogy (https://elogy.io/) con la sua piattaforma e i servizi di Warehousing & Fulfillment è stata in grado di automatizzare i processi logistici di e-commerce di numerose aziende nell’ultimo anno, raggiungendo una crescita a doppia cifra e aprendo nuove succursali all’estero. Di seguito l’intervista con Marco Lanzoni, Chief Executive Officer & Founder di eLogy srl, recentemente insignita de Le Fonti Awards 2020 come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Logistica per e-Commerce.

Intervista a Marco Lanzoni

Nel 2020, secondo i dati dei ricercatori dell’Osservatorio del Politecnico di Milano resi noti a ottobre, il mercato della logistica dovrebbe calare del 9,3%, uno dei dati peggiori degli ultimi 25 anni. Invece per eLogy i dati sono in crescita: per quale motivo?

Il dato presentato dai ricercatori fa riferimento al mercato complessivo che a causa della riduzione dell’export e del traffico merci dovuti alle restrizioni imposte dall’emergenza Covid ha subito una forte riduzione. Ma se vediamo i dati del segmento che riguarda i servizi di logistica e fulfillment del settore e-commerce, ambito in cui opera eLogy, sono in forte crescita da diversi anni e le previsioni sono estremamente positive.

Il boom dell’e-commerce e i cambiamenti delle tradizionali tratte di consegna delle merci hanno confermato la nostra visione della necessità di rafforzare la distribuzione locale e la consapevolezza dell’importanza della digitalizzazione dei processi e della visibilità della supply chain.

Per poter gestire al meglio ogni anello della catena del valore abbiamo sviluppato processi digitali che permettono di avere completamente sotto controllo il quadro generale della situazione. Ci siamo concentrati sulla visibilità dell’intero processo di post vendita - una delle sfide storiche della logistica - ottenendo sia maggiore tempestività e tracciabilità delle informazioni, sia un deciso miglioramento dell’efficienza e qualità del processo di distribuzione. Senza tralasciare i benefici per l'immagine aziendale.

La Supply Chain Management è un driver fondamentale per le aziende che vogliano aumentare la propria competitività. Come eLogy è in grado di supportarle?

È ormai evidente che l’ambito del Supply Chain Management è cambiato negli anni: nel passato infatti, si guardava più al funzionamento interno dell’azienda che agiva sul mercato come una entità a sé, senza collegamenti sostanziali con le altre aziende. Oggi invece, con la diffusione capillare di internet, si deve agire in interconnessione con tutte le aziende che entrano nel processo di distribuzione e di logistica per arrivare a consegnare un prodotto al cliente finale.

La novità della nostra soluzione parte dalla consapevolezza che il Supply Chain Management è uno dei driver fondamentali su cui possono puntare le aziende per aumentare la loro competitività e la soddisfazione del cliente: oggi il Supply Chain Management è parte integrante del successo di un’azienda che vuole essere presente sul mercato delle vendite online.

Infatti, la gestione efficiente della catena di approvvigionamento consente alle aziende di ridurre il time to market, diminuire i prezzi dei prodotti e assicurare una differenziazione rispetto ai competitor. Tutto questo è possibile anche grazie alla diffusione dell’utilizzo del cloud e delle nuove tecniche di programmazione a microservizi i quali migliorano l’esperienza d’uso dei servizi al cliente, aumentano la velocità di comunicazione, riducono i costi di processo e assicurano una maggiore flessibilità aziendale.

Qual è il ruolo dell’intelligenza artificiale nel vostro modello di business?

L’utilizzo all’interno della piattaforma eLogy di algoritmi basati su modelli di intelligenza artificiale ci ha permesso di cambiare il paradigma da una logistica basata sulla reazione, in cui le fasi operative tendono ad adattarsi ai cambiamenti della domanda, a una logistica proattiva e “anticipatoria”, in cui gli imprenditori, sfruttando la grande mole di dati a loro disposizione, prendono decisioni strategiche finalizzate ad anticipare i futuri comportamenti del mercato.

A seguito delle continue chiusure e in occasione di Black Friday e periodo natalizio, sono cresciute le richieste da parte delle aziende di dotarsi di una piattaforma di eCommerce?

Direi proprio di sì, se vediamo i dati delle vendite e-commerce tramite la piattaforma Shopify. Nel solo Black Friday sono stati fatturati 2.4 miliardi di euro in un solo giorno con una crescita rispetto allo scorso anno del 75%.

Anche il numero dei clienti che utilizzano i servizi di eLogy è in continua crescita tanto che abbiamo appena acquistato un nuovo magazzino per avere più spazio per lo stoccaggio delle merci. Inoltre abbiamo aperto una succursale a Barcellona per essere presenti anche sul mercato spagnolo.

In aggiunta è pronta una versione della piattaforma che permetterà a chi vuole vendere online, ma intende continuare a gestire in tutto o in parte i processi di logistica e spedizione presso i propri magazzini, di sfruttare tutte le potenzialità della nostra tecnologia nonché gli accordi quadro che abbiamo con i principali corrieri italiani ed internazionali.

Ha citato l’internazionalizzazione, avvenuta dopo poco più di anno dalla costituzione della società. Un anno segnato anche dalla recente conquista dei Le Fonti Awards 2020. Quanto l’approdo nei mercati esteri potrà fare da ulteriore volano alla vostra realtà?

Questo premio conferma ulteriormente che l’idea di innovare attraverso l’adozione delle tecnologie più recenti i processi di logistica e più in generale le fasi di supply chain delle aziende che vendono online, o che si vogliono affacciare a questo mondo in fortissima crescita, nasce da una reale esigenza del mercato. Molti player del settore operano ancora con processi e tecnologie non adeguate ad un settore che si aspetta semplicità nelle attività operative, un completo controllo dei processi in tempo reale e una customer experience totalmente digitale anche quando si parla di movimentazione di magazzino o di gestione degli ordini e delle spedizioni.

Il mercato dell’e-commerce e dei servizi di logistica connessi è per sua natura globale. Il nostro piano di sviluppo si basa sulla progressiva internazionalizzazione dei nostri servizi attraverso partnership con strutture logistiche presenti sia nei paesi europei sia in America Latina. Questo ci permetterà di essere presenti su più mercati con un unico modello di fruizione dei nostri servizi indipendentemente dal Paese in cui vengono stoccati, venduti e consegnati i prodotti. Infatti, la piattaforma software è stata progettata per essere multi magazzino e multi country.