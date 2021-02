Mondo Internazionale, l’Associazione culturale di giovani under 35

Mondo Internazionale. Associazione culturale di giovani under 35 senza limiti geografici per le attività di Formazione, Informazione e Ricerca nell’ambito della Diplomazia culturale. Dopo i primi 3 anni di attività, di cui l’ultimo trascorso nel pieno di una pandemia globale, l’entusiasmo di più di 200 giovani studenti, laureandi e laureati ha condotto l’Associazione a ristrutturarsi, pronta per le nuove sfide.

L’Associazione Mondo Internazionale, nata solo nel 2017, si è resa fin da subito promotrice di opportunità dedicate ai giovani studenti che ambissero ad una carriera internazionale.

Progetti e attività

Poco dopo il lancio delle attività il numero dei membri è aumentato esponenzialmente insieme ad un costante incremento del numero dei progetti e delle attività, prima a Milano, poi in tutta Italia fino a superare i confini nazionali, prima in Europa e poi in tutti gli altri continenti, coronando questo traguardo con le prime sedi in Africa nel 2019, in Camerun, Costa d’Avorio e Nigeria.

Michele Pavan, Presidente: “Anno nuovo e immagine nuova: ma con lo spirito di sempre. Con il restyling e la ristrutturazione appena completati, Mondo Internazionale rimane ancorato alle proprie origini: valorizzare le capacità e le competenze dei giovani operando nel contesto della diplomazia culturale e della cooperazione internazionale, nonché dello sviluppo sostenibile, sia esso economico, sociale, politico ed ambientale. Siamo ora pronti per le nuove sfide, per generare nuove connessioni globali tra diverse culture, in tutto il mondo, a supporto delle Istituzioni, delle Università e di tutti gli enti pubblici e privati che desiderano investire sui giovani.”

Interculturalità e interdisciplinarità

Il forte spirito internazionalistico unito ai principi di interculturalità e interdisciplinarità caratterizzano ogni attività dei giovani membri, che si contraddistinguono per professionalità e dedizione. È l’esigenza di valorizzare le capacità e le competenze dei giovani che porta l’Associazione a strutturarsi secondo un modello organizzativo comparabile alle organizzazioni internazionali, favorendo il passaggio delle nuove generazioni tra l’università e il mondo del lavoro. Il modello formativo, oltre ai metodi tradizionali, è sviluppato secondo il learning by doing, per questo è stato fondamentale strutturare un’organizzazione chiara ed efficiente a supporto dei giovani.

In questo contesto, oggi, dopo un anno dedicato a mantenere attivi i canali di informazione grazie al blog dell’Associazione; a fronteggiare la pandemia supportando alcuni enti, tra cui Croce Rossa Italiana – Comitato di Gallarate e Humanitas; tutti i membri si sono dedicati alla ristrutturazione dell’Associazione, lavorando sulle parole chiave di Mondo Internazionale: Formazione, Informazione e Ricerca.

Contributo al miglioramento della società

Mattia Carlin, Presidente Onorario: “Comunicare significa dire, rendere noto, far sapere, rendere partecipi gli altri anche dei nostri sentimenti. È per questo motivo che credo sia necessario sapersi rinnovare costantemente e quindi sono felice che nasca il nuovo sito di Mondo Internazionale che valorizzerà le nostre idee e azioni, la nostra vita e pensiero …”

I giovani di tutto il mondo, grazie al supporto delle Istituzioni e degli enti pubblici e privati, sono in grado di dare un contributo al miglioramento della società in continua evoluzione. Mondo Internazionale è divenuta la prima associazione ad operare interamente digitalmente a partire dalla fondazione, dotandosi di piattaforme digitali che garantiscono un’organizzazione efficiente e una comunicazione efficace tra i team e i membri presenti in tutto il mondo.

Una realtà giovane

Andrea Maria Vassallo, Segretario Generale: “Mondo Internazionale è una realtà giovane che opera già con una struttura organizzativa complessa. Riconoscendo il potenziale del digitale, senza sottovalutare le implicazioni del suo utilizzo, l’Associazione ha implementato le proprie connessioni globali grazie all’utilizzo di piattaforme online. Strumentazione messa a disposizione gratuitamente per tutti i nostri associati, per permettere loro di familiarizzare con il modello lavorativo del presente e del futuro. In continuo sviluppo, adeguandosi alle trasformazioni della società contemporanea, l’Associazione si impegna a coinvolgere sempre più per informare, formare e svolgere attività altamente professionalizzanti superando le barriere geografiche e sociali.”

Le macro-aree

Le macro-aree Formazione, Informazione e Ricerca rappresentano le quattro divisioni operative dell’Associazione: Mondo Internazionale Academy, Mondo Internazionale Hub e Mondo Internazionale Geostrategic Earth Observations – G.E.O. della Direzione Generale e Mondo Internazionale Post della Redazione. L’Associazione organizza webinar e dibattiti, propone corsi di formazione e opportunità di studio e lavoro internazionali grazie alla divisione Academy. Realizza progetti di sviluppo sostenibile e di innovazione tra Stati e svolge analisi di ricerca per la promozione di politiche pubbliche grazie alla divisione Hub. Studia ed analizza il contesto internazionale proponendo analisi predittive grazie alla divisione G.E.O. Svolge attività di informazione apartitica, chiara ed imparziale per tutti coloro che sono interessati alle relazioni internazionali, grazie alla divisione Post.

Piattaforme online

Mondo Internazionale si rinnova anche digitalmente grazie a due piattaforme online. Da oggi, 15 febbraio 2021, Mondo Internazionale lancia www.mondointernazionale.org, il nuovo sito dedicato alle divisioni di Mondo Internazionale Academy, Mondo Internazionale G.E.O e Mondo Internazionale Hub, e rilancia www.mondointernazionale.com, con un nuovo look, completamente dedicato alla divisione di Mondo Internazionale Post.

Con un approccio fortemente digital-driven, Mondo Internazionale desidera essere un punto di riferimento per un numero sempre maggiore di giovani, una realtà di unione tra diverse culture e professioni, presente in tutto il mondo, per promuovere la diversità e generare connessioni.