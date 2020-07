Valeggio. Parco Giardino Sigurtà, oasi verde tra fioriture e piante acquatiche

Parco Giardino Sigurtà è a Valeggio sul Mincio, a pochi kilometri di distanza da Verona. Ogni anno il Parco Giardino Sigurtà accoglie milioni di visitatori provenienti da tutto il mondo. Quest'anno la pandemia e le misure per contrastare la diffusione della malattia non hanno però impedito la riapertura (lo scorso 10 maggio) e la possibilità di ricevere i visitatori nel pieno rispetto delle misure sanitarie: continui cicli di sanificazione di golf-cart e biciclette, del trenino e cartelli descrittivi in tutto il parco.

Il Secondo Parco Più Bello d’Europa

Molto adatto a trascorrere giornate piacevoli e rilassanti con tutta la famiglia, e particolarmente gradito ai bambini, il Parco Giardino Sigurtà è stato premiato come Secondo Parco Più Bello d’Europa: infatti vanta fioriture di impareggiabile bellezza. L’origine risale al 1407 ma fu nel marzo 1978 quando Giuseppe Carlo Sigurtà aprì il Giardino al pubblico.

Il visitatore potrà ammirare 30.000 rose antiche in due varianti, rifiorenti da maggio a settembre, sul famoso Viale delle Rose, peonie dai mille colori nelle vicinanze dell’Eremo, concedersi una rilassante passeggiata fiorita di 400 metri con gli allium dalle note viola chiaro e dalle sfumature ciclamino, fiori che si possono ammirare anche lungo i Giardini Acquatici.

Il visitatore potrà anche concedersi una rigenerante camminata nei 600.000 metri quadrati del Parco, custodi di alberi secolari come la Grande Quercia, vedute mozzafiato e mete di interesse come il Labirinto (vedi foto in alto) inaugurato nel 2011, un percorso tra 1500 piante di tasso che formano corridoi verdi su una superficie di 2500 metri quadrati. Al centro del dedalo sorge una torre ispirata a quella del parco di Bois de Boulogne di Parigi, dalla quale si potranno ammirare le geometrie del percorso.

Poi c'è il Grande Tappeto Erboso, un’immensa distesa che ospita al centro i Laghetti Fioriti; il Castelletto, tempietto in stile neogotico risalente al 1792, la Fattoria Didattica, meta imperdibile per i più piccoli, i 18 specchi d’acqua dimora nel periodo estivo di centinaia di ninfee rustiche e tropicali, le fioriture stagionali come la celebre Tulipanomania, da marzo ai primi dieci giorni di maggio, che con tulipani, giacinti, muscari e narcisi rappresenta la fioritura più importante di tulipani in Italia e la seconda a livello europeo, le piante annuali, che sbocciano da maggio ad ottobre con 30 varietà di dalie e centinaia di begonie.

La novità dell'estate 2020

La novità dell'estate 2020 sono le balconate fiorite con i tagetes accanto ai Giardini Acquatici, piante annuali originarie dell’America settentrionale, centrale e meridionale, note anche con il nome di “garofani indiani”. Dai colori arancione e giallo le varietà giganti ti tagetes incorniciano il panorama della Valle del Mincio, punto tra i più suggestivi di questa oasi naturali.

Ricco anche il calendario di eventi come le serate Natura e Salute. Nove appuntamenti dedicati al benessere con lezioni di yoga e ginnastica dolce che si terranno dalle ore 19 alle ore 20.00, nella suggestiva cornice estiva del Parco Giardino Sigurtà.

Il Parco ha donato alla Regione Veneto 1000 biglietti di ingresso, da destinare ai medici, agli infermieri e agli operatori socio sanitari che si sono impegnati durante l’emergenza sanitaria. Un gesto di ringraziamento per regalare agli operatori del settore una giornata di relax e di svago.

INFORMAZIONI

Il Parco sarà aperto tutti i giorni, festivi inclusi, fino all’8 novembre 2020.

Tra le novità di quest'anno il BIKE MONDAY, ovvero 1 ingresso adulto e 2 ore di noleggio di bicicletta elettrica, a 20,50 euro anziché euro 26,50. E la seconda ora di bicicletta è in omaggio.

Poi ci sono i biglietti scontati dedicati al martedì (biglietto a data fissa valido per tutta la stagione 2020) e lo speciale giovedì per consentire ai visitatori di entrare con agevolazioni tutti i giovedì fino all’8 novembre 2020.

Due sono le tipologie di biglietti:

- biglietto di ingresso per 2 persone + 2 ore di noleggio golf-cart a € 32,50 (il prezzo indicato è al 50% di sconto)

- biglietto singolo di ingresso a € 9,50 (il prezzo indicato è al 30% di sconto).

I biglietti sono acquistabili su https://ticket.sigurta.it/ticket-special

Per tutte le info: https://www.sigurta.it/