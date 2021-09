Barbero si è opposto alla tessera verde. E' un buon segnale

"Il Corriere del Siero" ha sguinzagliato i suoi giornalisti per abbaiare contro Barbero, che ha avuto il coraggio di opporsi alla infame tessera verde della discriminazione. Ciò è un buon segnale, dacché appare ogni giorno più evidente la violenza reale e simbolica dell'ordine dominante. Come direbbe Don Chisciotte, ci abbaiano, caro Barbero: segno che stiamo cavalcando! Il fatto che le sinistre fucsia neoliberali e arcobaleniche siano arrivate perfino, sottolineo perfino, ad appoggiare l'infame tessera verde della discriminazione a norma di legge (l'equivalente dell'infame tessera del Ventennio), è la prova definitiva del loro tradimento e della loro metamorfosi kafkiana, che le ha ridefinite come stampelle dell'ordine dominante, indistinguibili dalle destre bluette.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).