Esercito per strada, coprifuoco, divieto di assemblea: che sta succedendo?

Dicono che bisogna fare sacrifici. Loro che ci impongono il lockdown e che comunque il loro dignitoso stipendio ce l'hanno ugualmente. Meditate. Il clima è da 1789. Esercito per strada, coprifuoco, divieto di assemblea: ma davvero qualcuno non ha ancora capito cosa sta avvenendo e non solo in Italia?



Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).