Green pass, ora vogliono togliere la sanità pubblica ai non "benedetti"

Leggo che infine è giunta l'abominevole proposta di togliere la sanità pubblica a chi non si faccia benedire, in caso di obbligo di benedizione con il siero sempre laudando in saecula saeculorum. In sostanza, un non benedetto - che peraltro paga la tasse per la sanità pubblica - non potrà più fruirne, e un pluriomicida in carcere sì. Altro da aggiungere per connotare l'infame Leviatano tecnosanitario? Impongono e celebrano il ricatto dell'infame tessera verde, senza la quale ti tolgono il lavoro e i diritti, e si stupiscono che vi sia chi non si piega, chi dice no, chi dissente e chi financo disapprova gli ignobili modi della nuova Greenstapo. Intanto a San Marino è appurato che le due dosi Sputnik non bastano e non vanno bene, perché Sputkin è della insubordinata Russia di Putin. Per poter beneficiare della infame tessera verde in Italia, la popolazione di San Marino deve sottoporsi alla benedizione col santissimo siero euroatlantista, l'unico per definizione valido. Tutto questo ovviamente è legato al discorso medico-scientifico, mica a materialissimi rapporti di forza anche di ordine geopolitico... la sventura di San Marino è di trovarsi geograficamente, sia pure come realtà autonoma, in mezzo a una colonia senza dignità della civiltà del dollaro.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).