Lukashenko? Come Gheddafi, vogliono sostituirlo con un fantoccio atlantista

Vogliono far fare a Lukashenko la stessa fine di Gheddafi, per sostituirlo con un mansueto fantoccio atlantista. E voi, come sempre, ci state cascando come pecoroni, scambiando l'imperialismo per difesa dei diritti umani. Le vili brigate fucsia e arcobaleno dicono che Lukashenko è un pericoloso Hitler. La falsificazione della storia è, come sempre, totale: "Nel 1990 Lukashenko fece il primo passo in politica, venendo eletto deputato del Soviet bielorusso. Fondò il partito "Comunisti per la Democrazia" che avrebbe dovuto guidare l'Unione Sovietica a diventare un paese democratico seguendo principi comunisti. Lukašėnko sostiene che nel dicembre 1991, egli fu l'unico ad aver votato contro l'accordo che scioglieva l'Unione Sovietica e proclamava la nascita della CSI". Lukashenko è rimasto rosso e si oppone eroicamente all'imperialismo Usa. I pagliacci delle sinistre fucsia, traditori di Lenin e di Gramsci, hanno aderito al verbo liberista e all'imperialismo e sono marci dalla testa ai piedi.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).