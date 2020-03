Twitter, i social e la censura 'democratica'... in nome del bene

Se si dovesse trovare un titolo per inquadrare lo zelante operato del potere egemonico, si potrebbe variare quello, fortunatissimo, a suo tempo impiegato da Hannah Arendt: e si potrebbe, allora, parlare non già di “banalità del male”, bensì di “malvagità del bene”. I padroni del caos agiscono sempre, è ovvio, in nome di quello che santificano ideologicamente come bene: e che poi, a uno sguardo più attento, si rivela puntualmente essere una forma del male. È, ad esempio, in nome della lotta al male della xenofobia che distruggono le identità storiche. È in nome della battaglia contro il male del nazionalismo regressivo che annichiliscono le nazioni. Ed è in nome della guerra contro il male delle fake news, dell’odio e della violenza verbale che dissolvono la libertà d’espressione. Ecco, in sintesi, alcune determinazioni della malvagità del bene. Ultimo esempio, forse, è quello del caso di Twitter.

Che dal 5 marzo del 2020 ha assunto nuove politiche restrittive “per rendere Twitter migliore!” (sic!). In sostanza, verranno limitati video, foto e informazioni “artificiosi” o “manipolati”. Cosa ciò voglia dire in concreto non è dato sapere. Quel che è certo è che la pratica potrebbe a tutti gli effetti rientrare nella casistica prima ricordata. Ed essere, quindi, l’ennesima figura della malvagità del bene di cui poc’anzi dicevo. Non è difficile ipotizzare che in nome della lotta contro l’artificiosità e la manipolazione dei messaggi l’ordine egemonico etichetterà, limiterà e magari anche censurerà ogni visione non allineata. Censura democratica e in nome del bene, certo. Da più parti si sarà notato che la sempre celebrata open society sta sempre più palesemente scivolando verso un’inedita forma di società totalmente amministrata e a controllo incondizionato. Qual è, allora, la differenza tra la censura dei totalitarismi rossi e neri, da una parte, e quella del totalitarismo glamour della civiltà dei mercati? Una sola, forse: che i totalitarismi erano malvagi, mentre la società dei consumi censura e reprime a fin di bene. È la malvagità del bene.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale ( www.interessenazionale.net ). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).