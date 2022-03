Covid, regole dal 1 aprile: cosa cambia da domani

Covid, regole dal 1 aprile: domani si chiude lo stato di emergenza e alcune restrizioni cadranno

Da domani 1 aprile finisce lo stato di emergenza imposto dal Governo per fronteggiare la pandemia di Covid-19. Dopo due anni di lotta al Coronavirus, in cui gli italiani hanno dovuto sopportare restrizioni importanti alla socialità, la situazione si è sostanzialmente normalizzata ed è arrivato il momento di allentare in modo importante le regole per contenere la diffusione del patogeno. Ci saranno importanti novità per quanto riguarda l'accesso al luogo di lavoro, trasporto pubblico, eventi e soprattutto a scuola.

Covid, regole dal 1 aprile: tutte le novità

Ecco cosa cambierà per i cittadini da domani:

Lavoro - Dal primo di aprile anche gli over 50 potranno accedere al luogo di lavoro anche con il Green Pass base, che si riceve non solo a seguito della vaccinazione o guarigione ma anche con tampone negativo. Resta però l'obbligo di indossare almeno la mascherina chirurgica. Dal 1 maggio il Green Pass verrà invece totalmente eliminato

Tempo libero - Non servirà più presentare il Green Pass per mangiare il ristorante all'aperto o per utilizzare i mezzi pubblici a livello locale o regionale. Fino al 30 aprile resta però l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 non solo sul trasporto pubblico ma anche in cinema, teatri, locali di intrattenimento, discoteche, competizioni sportive ed eventi assimilabili aperti al pubblico.

Quarantena - Da domani è prevista la quarantena solo in caso di contagio da Covid-19. Chi ha avuto un contatto con un positivo dovrà sottoporsi al regime di autosorveglianza, che prevede di indossare la mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto e di sottoposti al tampone alla prima comparsa dei sintomi. Se asintomatici l'autosorveglianza si conclude dopo 5 giorni.

Scuola - Se si presentano meno di 4 casi di Covid nello stessa classe, gruppo o sezione le attività continuano in presenza. Docenti, educatori e bambini con più di 6 anni dovranno indossare la mascherina FFP2 per un periodo di 10 giorni dall'ultimo contatto con un positivo. Entro 5 giorni dovrà essere effettuato il tampone (rapido, molecolare o auto.-somministrato) che vale come autocertificazione. Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e professionali in isolamento possono seguire le lezioni in DAD con una certificazione medica che ne attesti lo stato di salute. Si potrà tornare in classe presentano un tampone negativo.

Operatori sanitari - Fino al 31 dicembre 2022 resta l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari

