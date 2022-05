Animali domestici, con loro gli italiani camminano di più

Animali domestici in vacanza con i padroni

Si avvicinano le vacanze estive, un momento dell'anno critico per gli animali domestici in quanto a volte coincide con l'abbandono: la LAV - Lega Anti Vivisezione stima che ogni anno in Italia vengano abbandonati 80mila gatti e 50mila cani e questo trend raggiunge uno dei suoi picchi proprio in estate.

Da un'analisi dell’Osservatorio Sara Assicurazioni, però, risulta che per un proprietario di animali su due (49%) la soluzione migliore è portarli in viaggio con sé, mentre il 22% li affiderebbe a parenti o amici e un altro 19% a una struttura specializzata. Dati significativi che evidenziano come siano moltissimi gli italiani che hanno a cuore i loro animali domestici.

Animali domestici, la loro compagnia stimola a camminare di più

La compagnia di un cane stimolerebbe gli italiani a muoversi di più. E' quanto emerge da un sondaggio interno realizzato da WeWard e da alcuni Istituti di ricerca sul pet food e pet care. Dal rapporto Assalco-Zoomark, le famiglie italiane con animali sono cresciute di circa un milione in un anno (+9%), attestandosi a 12,2 milioni dall’inizio della pandemia ad oggi. Sempre nello stesso periodo il numero di persone che ha scelto di camminare in modo costante è aumentato di ben il 30%.

Secondo il report, le famiglie italiane con animali sono cresciute di circa un milione in un anno (+9%), attestandosi a 12,2 milioni dall’inizio della pandemia ad oggi. Sempre nello stesso periodo il numero di persone che ha scelto di camminare in modo costante è aumentato di ben il 30%. L'età dei proprietari, inoltre, ha raggiunto il picco del 27,1% nella fascia di età compresa tra i 45 e i 54 anni, seguita da quella degli over 65.

"Fare una passeggiata con il cane significa prendersi cura non solo dell’animale, ma anche della propria salute mentale e fisica. Anche noi, negli ultimi due anni, abbiamo registrato un boom di persone che si sono iscritte alla nostra app e che si sono messe a camminare regolarmente proprio partendo dalle esigenze quotidiane del loro cane" – ha dichiarato Yves Benchimol, CEO di WeWard, la piattaforma di geolocalizzazione francese WeWard nata per sconfiggere la sedentarietà delle persone. “Gli effetti benefici sul corpo valgono sia per il cane che per il padrone - ha proseguito Benchimol -. La camminata aiuta infatti a mantenere allenato sia il sistema cardiocircolatorio che quello respiratorio, a rinforzare i muscoli e favorire il consumo di calorie".

Animali domestici, una passeggiata quotidiana può ridurre del 7% l'incidenza di patologie cardiovascolari

Dai dati del Ministero della Salute, emerge che se calcoliamo l'incidenza delle malattie cardiovascolari nel nostro Paese di cui sono affetti circa 15 milioni di persone, cioè circa una persona su quattro, e se stimiamo che una passeggiata quotidiana con un animale domestico può comportare una riduzione del 7% dell'incidenza di tali patologie, ci troviamo di fronte a un potenziale risparmio di 1,3 miliardi di euro per la salute.

