Manolo Blahnik e Birkenstock insieme: la capsule uscirà il 23 giugno

Blahnik – Birkenstock, scatta la collaborazione: la nuova capsule disponibile dal 23 giugno

La collaborazione del 2022 che le fashion addicted non si sarebbero mai aspettate. Le celebri Manolo Blahnik, modello cult sfoderato da Carrie Bradshaw in Sex & The City, si fondono con le extra - comfy e iper - flat Birkenstock. Un idillio siglato nel marzo 2022 che fa il bis con una seconda edizione disponibile da giugno 2022 e già sold out. L’hashtag # manoloblahnikxbirkenstock corre veloce, tanto quanto le carte di credito degli amanti della moda.

Lo stile diametralmente opposto delle due celebri scarpe s’incontra e si fonde, lo testimonia Arizona, il modello che unisce il celebre design trasparente disegnato dallo shoe maker Manolo Blahnik all’iconico sandalo Birkenstock Arizona. Tra i nuovi modelli c’è anche Rodra a pois, un sandalo che riflette l’atteggiamento giocoso della maison incrociando la creatività dei due brand. La scelta più coraggiosa è senz’ombra di dubbio Boston a pois. Manolo Blahnik compie una scelta coraggiosa, vestendo con una stampa a pois l’iconico modello Boston. L’intramontabile pois è un trademark distintivo di questa collezione ed è un tributo a diverse collezioni passate di Blahnik. Lo stile Boston a punta tonda ha uno status leggendario, ora amplificato e valorizzato da questa nuova stampa.

Questa collaborazione è stata caldamente auspicata da Manolo Blahnik stesso che ha così dichiarato: “Nel mio guardaroba ho sempre avuto delle Birkenstock indosso e amo le mie da molti anni. Sono entusiasta di questa collaborazione: fondere l’estetica Manolo Blahnik con il comfort quotidiano delle Birkenstock semplicemente meraviglioso!”

