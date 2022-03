TERZA GUERRA MONDIALE, Apocalisse nucleare e Cina in campo. Profezie inquietanti

Guerra Russia Ucraina o terza guerra mondiale? Apocalisse nucleare o pace? Le profezie

La terza guerra mondiale resta un incubo ricorrente nelle notti di miliardi di persone in tutto il pianeta. Come possa evolvere il conflitto iniziato dalla Russia con l'invasione dell'Ucraina è un mistero. La speranza di tutti è che alla fine si trovi un accordo sulla pace, evitando che la situazione degeneri e che trascini il pianeta sino all'Apocalisse nucleare. In queste settimane sono molte le profezie, le 'coincidenze' numeriche (leggi: numero 68) che hanno attirato l'attenzione di molte persone. Chiaro: nulla di scientifico e i più sono scettici. Qualcuno ci crede, altri sono curiosi. Andiamo a riepilogare un po' di questi messaggi profetici di veggenti e non.

TERZA GUERRA MONDIALE, numero maledetto "68": Apocalisse nucleare, le profezie

Russia-CINA e terza guerra mondiale: profezia della Madonna di Trevignano

Terza guerra mondiale, le quartine di Nostradamus sono inquietanti

Baba Vanga e Vladimir signore del mondo: la profezia della Nostradamus dei balcani

Baba Vanga e il virus proveniente dalla Siberia

Terza guerra mondiale? La profezia del veggente di Voralberg, fatta un secolo fa

Ucraina, terza guerra mondiale dalla Russia? Profezia Maya era per il 2022? La risposta

Russia-Ucraina, i Simpson avevano predetto la terza guerra mondiale (e non solo)

Fiona Hill, la terrificante profezia su Putin e la Russia