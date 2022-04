Terza guerra mondiale dal "13 maggio 2022": profezia del Nostradamus texano

Terza guerra mondiale nucleare? Profezia del veggente, Nostradamus texano

La terza guerra mondiale scoppierà tra meno di un mese e per la precisione il 13 maggio 2022? Ha fatto molto discutere sul web nelle scorse settimane la profezia del veggente Horacio Villegas veggente che qualcuno ha soprannominato il Nostradamuas texano. Di lui si è parlato molto negli Stati Uniti in passato: nel 2015 disse che Donald Trump sarebbe diventato presidente Usa, cosa poi avvenuta due anni dopo. Ora questa previsione. Ribadiamo una cosa, già scritta in altri articoli: le profezie non hanno nulla di scientifico. I più non ci credono, alcuni sì. Molto sono comunque curiosi. Detto questo vediamo cosa ha detto o predetto il veggente del Texas sulla terza guerra mondiale.

Terza guerra mondiale: profezia del veggente Horacio Villegas. Apocalisse nucleare? Le previsioni

“Ho visto sfere di fuoco che cadono dal cielo colpendo la Terra. Credo che possano essere interpretati come i missili nucleari che distruggeranno il nostro pianeta", le parole del veggente texano che fissa l'inizio del conflitto per il 13 maggio, giorno che coincide con l’apparizione della Madonna di Fatima: “La gente deve preparasi a quello che sta per accadere. Sicuramente in un periodo di tempo che va dal 13 maggio al 13 ottobre scoppierà una guerra che porterà devastazione e morte”. Insomma, la profezia di Horacio Villegas fa paura ed evoca la terza guerra mondiale, l'Apocalisse nucleare. Ma, come detto, nel concreto le speranze che alla fine si arrivi a una pace che salvi il mondo da pericoli drammatici restano tante.

