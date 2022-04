Thimothee Chalamet ha una nuova fidanzata: filmati insieme al Coachella

Thimothee Chalamet di nuovo fidanzato

Thimothee Chalamet ha rubato il cuore delle sue fan, soprattutto dopo il successo di Dune, in cui ha recitato al fianco della bellissima Zendaya. Ora però sembra esserci una ragazza che ha rubato il cuore di Timothee. Secondo Page Six, che ha lanciato il gossip, l'attore è stato pizzicato al Coachella Festival in compagnia di una modella. Tra abbracci e baci appassionati, la coppia non ha lasciato troppi dubbi sul grado di intimità raggiunto.

La fortunata è la modella e influencer Sarah Talbi la quale, nelle scorse ore, ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti a riguardo. "Sono stata al Coachella questo fine settimana e anche ad alcune feste private" ha scritto su Instagram. "Ero io nella foto e anche mia sorella gemella Leah Talbi", ha raccontato a Page Six la modella confermando che quella paparazzata accanto a Chalamet era proprio lei.

"Ci stavamo divertendo tutti quanti con la musica. È stata la più grande notte della mia vita", ha proseguito la modella, che ha lavorato anche per Victoria’s Secret. "Tutti mi chiedono se stavo baciando Timothée Chalamet al Coachella e questa è una bella domanda", è arrivata al punto Sarah. "Questa è una grande domanda così come lo è anche chiedere ai nostri leader mondiali perché la Terra sta perdendo 1,2 trilioni di tonnellate di ghiaccio ogni anno a causa del riscaldamento globale e perché la riforma della crisi climatica è stata così inefficace", ha però glissato.

