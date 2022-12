Ultime notizie di gossip 29 dicembre 2022 – Affaritaliani.it

Gossip di oggi 29 dicembre 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 29 dicembre 2022 troviamo la nuova challenge di Diletta Leotta su Instagram per tornare in forma dopo le feste e l'ultima puntata dello scandalo falsi vaccini con protagoniste Madame e Camila Giorgi. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 29 dicembre 2022:

Natalia Guitler, la regina del teqbal e freestyle dal Brasile...GUARDA LE FOTO BOLLENTI DI NATALIA GUITLER

Ebanie Bridges, da campionessa mondiale di boxe a star di OnlyFans....GUARDA LE FOTO DA KO DI EBANIE BRIDGES

Benedetto XVI ha smesso di parlare da qualche mese. Per il Vaticano le sue condizioni sono "gravi ma stabili"...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DEL PAPA EMERITO

Diletta Leotta lancia la sfida post Natale: "Voi ci riuscite?"...GUARDA IL VIDEO MOZZAFIATO DELLA CHALLENGE DI DILETTA LEOTTA

I medici si scagliano contro Madame per la questione dei falsi vaccini: "Assurdo partecipi al concerto di Capodanno". Camila Giorgi invece rischia l'Australian Open...LEGGI LE ULTIME NOTIZIE SULLO SCANDALO DEI FALSI GREEN PASS

Massimo Boldi si confessa: "Il cinepanettoe siamo io e De Sica, anche se in realtà..."...LEGGI L'INTERVISTA ESCLUSIVA DI AFFARITALIANI.IT A MASSIMO BOLDI

Alessandra Viero sostituisce Veronica Gentili a Controcorrente. Voi chi preferite?...VOTA IL SONDAGGIO DI AFFARITALIANI.IT

Mikaela Shiffrin, regina dello sci mondiale, va in gol con la Juventus...GUARDA LE FOTO INCREDIBILI DELLA BELLISSIMA MIKAELA SHIFFRIN