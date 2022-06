Antonella Clerici, fuga d’amore in attesa del suo ritorno in Rai

Antonella Clerici, a Portofino con l'imprenditore Vittorio Garrone

Fuga d’amore a Portofino per Antonella Clerici e l’imprenditore Vittorio Garrone. La metà non è del tutto casuale, i due infatti si sono conosciuti proprio nel romantico borgo ligure. Antonella e Vittorio, insieme dal 2016, sono ancora una coppia affiatata, avvinghiati per le strade della riviera, lo testimoniano i baci appassionati e le effusioni in pubblico. Lo rivela il settimanale Chi. Per Antonellina l’amore è il suo chiodo fisso, come non ricordare una sua celebre gaffe… "io non posso vivere senza c...o".

La vacanza a Portofino è un piccolo momento per staccare prima del ritorno in tv: a settembre, infatti, Antonella Clerici ritornerà con il suo porgramma "È sempre mezzogiorno" ma per adesso si gode un'estate d'amore.

Antonella Clerici



Leggi anche: