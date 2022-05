Oskar Kozlowski suicida in carcere: uccise l'amico in un rito satanico

Si toglie la vita l'assassino del bagnino di Brunico

Nella notte, ha deciso di suicidarsi, nella sua cella Oskar Kozlowski, il polacco 23enne detenuto in carcere per l'omicidio di Maxim Zanella. La notizia arriva dal carcere di Bolzano, dove il giovane era stato rinchiuso per aver assassinato il bagnino di 32 anni, mentre quest’ultimo si trovava nel suo appartamento di Brunico. Ancora, non è stata ufficialmente resa nota la modalità del suicidio.

Il giovane polacco ha comemsso l’omicidio nella notte del 27 luglio 2021, uccidendo con una coltellata alla gola Zanella. Subito dopo, l'assassino si è recato al pronto soccorso gettando via, nel tragitto, il coltello e il cellulare. Inoltre, all'epoca del fatto era dedido a riti satanici, secondo quanto è stato riferito agli inquirenti dallo stesso.

In passato, il detenuto aveva già manifestato la volontà di togliersi la vita. Infine, durante l'udienza davanti al Gip per la convalida dell'arresto Kozlowski aveva chiesto scusa alla famiglia della vittima.

