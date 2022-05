Giulio Berruti hot: il fidanzato della Boschi impazza anche in Polonia - FOTO

Giulio Berruti ancora nudo per lavoro, ma Maria Elena non gradisce

Il nuovo film di Giulio Berruti, mette in imbarazzo l'ex ministra Maria Elena Boschi, 41 anni. Infatti, gira voce che l'esponente di Italia Viva si sarebbe ingelosita per le scene troppo "spinte" recitate dal suo compagno. La coppia è insieme dal 2020, i due hanno cercato per un po' di tenere fuori dai riflettori la loro storia, poi, appena venuti allo scoperto inevitabilmente, sono stati spesso oggetto di paparazzate e numerosi rumors, anche circa la fine della loro storia.

Oggi, a far parlare dei due ci sono le scene piuttosto esplicite, dove si vede un performante Berruti che s'intrattiene senza veli, tra letto, pareti, moquette e superfici varie, con una collega nuda e disinvolta. Quel che balza all'occhio è che tra i due s'intuisce una notevole sintonia. La partner in questione è l'attrice Paulina Galazka, 32 anni, il film è il polacco Dziewczyny z Dubaju, cui titolo internazionale è Girls to buy. In teoria è una specie di 50 sfumature ma decisamente più spinto.

Sicuramente Maria Elena Boschi ha fin dall'inizio della relazione ha messo in conto, che nel lavoro del fidanzato possono esserci ruoli dov'è richiesto un certo tipo di prestazione fisica, ma sembrerebbe che questo film non le vada andato giù.

Soprattutto, l'aitante Berruti è recidivo, aveva già recitato in un film dello stesso genere. Non solo, a tutto questo aggiungiamo che sui social, nel tempo libero, i due attori passano molto tempo insieme e non lesinano post, dove sono ritratti insieme e sorridenti.



Come andrà a finire? Continuamo a seguire il gossip.

