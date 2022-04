Carol Maltesi, la raccolta fondi del padre: "Diamole un funerale dignitoso"

Un funerale dignitoso per Carol Maltesi, la raccolta fondi del padre

Una raccolta fondi per finanziare i funerali di Carol Maltesi, la 26 enne uccisa e fatta a pezzi dal vicino di casa, Andrea Fontana, 43 anni, e' stata lanciata su Facebook dal padre della giovane, i cui resti sono stati ritrovati dopo due mesi nelle campagne del bresciano. "Carissimi amici di Carol Angie Deborah Maltesi, stiamo per fare una raccolta fondi cosi' da aiutare lei e la sua mamma perche' abbia un funerale dignitoso".

Con queste parole Fabio Maltesi ha richiesto ai contatti sul web di effettuare una donazione per aiutare la famiglia a sostenere le spese per il funerale. "L'offerta, anche minima, avrebbe un gran valore simbolico per noi". Nell'appello sul social vi sono gli estremi per poter contribuire alla donazione.

