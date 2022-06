Covid, verso lo stop all’isolamento per i positivi

Covid, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa: “Pronti a rimuovere l’isolamento per i positivi

Rimozione dell’obbligo di isolamento per i positivi al Covid? “Credo che siamo molto vicini a questo traguardo. D'altronde l'obiettivo è quello della convivenza con il virus e se parliamo di convivenza non possiamo che rimuovere anche l'isolamento per i positivi", ha così commentato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ospite di Radio Anch'io.

“Confido che nelle prossime settimane si arrivi anche a questa scelta che sarebbe un ulteriore passo verso la normalità e verso quella convivenza che tutti auspichiamo. Credo ci siano i giorni contati anche per questo tipo di provvedimento”, ha concluso Andrea Costa.

Leggi anche: