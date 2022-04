Csm, lo ammettono anche i giudici. "Il Sistema" esiste, vittoria di Palamara

Csm, il Tribunale di Padova dà ragione a Palamara e Sallusti

Palamara e Sallusti ottengono un'importante vittoria in Tribunale che è anche una conferma implicita di quanto sostenuto nel loro libro: il Sistema esiste. A sancirlo arriva una sentenza del Tribunale di Padova che - si legge su Libero - respinge una querela presentata dal magistrato Morosini per diffamazione nei confronti degli autori del libro. Il giudice ha deciso di archiviare con questa motivazione. Il "contesto narrativo" incentrato sulla "polemica e denuncia del malcostume giudiziario", non consente di rappresentare il grado minimo di offensività previsto dal reato di diffamazione".

Intanto, procede a ritmo molto lento la riforma del Csm. Non c'è intesa sul testo presentato dalla ministra della Giustizia Marta Cartabia. Sono stati bocciati due emendamenti sul sorteggio della cariche. "I lavori procedono lentamente perchè la questione è delicata - spiega in serata il presidente della Commissione Mario Perantoni (M5s) - le posizioni sono agli antipodi e la mediazione è difficile". Ma Draghi non vuole porre la fiducia sulla legge e chiede ai partiti di continuare a confrontarsi trovando una soluzione comune. Si prospettano tempi lunghi.

