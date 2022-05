Doha Zaghi contro Calenda: "Doveva fare come Pannella con Cicciolina"

Doha Zaghi, in un'immagine dal suo profilo Facebook

Dalla frusta alle comunali: Carlo Calenda stoppa la corsa alle elezioni della mistress Doha Zaghi

Sarebbe potuta essere il futuro sindaco di Como e dare un nuovo imprinting a suon di frusta e latex all'amministrazione. Invece, Doha Zaghi, mistress e dominatrice in arte Lady Demonique è stata smascherata dall'europarlamentare e segretatio di Azione, Carlo Calenda, che l'ha esclusa dalla lista Agenda 2030, formata da Azione, +Europa e Italia Viva.

La vicenda gira come una trottola via web, social e carta stampata, soprattutto la mistress non si perde d'animo, anzi, si è tolta subito qualche sassolino dalle sue vertiginose platform.

Lady Demonique accusa il leader di Azione

Così, La Repubblica l'ha raggiunta chiedendole a bruciapelo se s'aspettava una simile azione nei suoi confronti, proprio da Calenda e afferma: "Immaginavo che qualche polemica sarebbe potuta venir fuori, in campagna elettorale. Certo, non che il mio partito mi escludesse dalle liste e nemmeno di diventare un caso nazionale. Anche perché nel mondo politico comasco sapevano tutti che lavoro faccio e nessuno aveva avuto da ridire. Poi per me la politica è una passione seria".

Dal canto suo Carlo Calenda, twittatore seriale e dopo aver fatto un'accurata rassegna stampa, dal suo social commenta: "Oggi ci sono 30 articoli sulla ex candidata dominatrice. Ho finalmente capito come andare sui giornali. Altro che piano sul nucleare o sulla sostituzione del gas russo (0 articoli), bisogna buttarsi su altri lidi. Altro che centro studi. Fruste e manette. Un asteroide non basta".

Tra qualche giorno sicuramente la notizia finirà nelle retovie, ma forse a detta di Lady Demonique: "Delusa da Calenda. Poteva comportarsi come fece Pannella con Cicciolina, ai tempi, cercando di far evolvere la morale di questo Paese. Invece nulla".

Il dubbio potrebbe rimanere, ma il precedente sicuramente ha ben insegnato a non ripetere.





