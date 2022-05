Ex deputato molesta un minore: per lui carcere ed espulsione dal partito

Regno Unito, ex deputato conservatore molesta un minore: scatta il carcere e l’espulsione dal partito

Imran Ahmad Khan, ex deputato conservatore, è stato condannato a 18 mesi di carcere per aver aggredito sessualmente un ragazzo di 15 anni. Khan avrebbe obbligato il giovane a bere gin tonic, lo avrebbe spinto sul letto e gli avrebbe chiesto di guardare con lui materiale pornografico.

Le accuse del giovane, ora 29enne, hanno provocato l’espulsione del 48enne Khan dal partito Tory. La vittima ha così descritto il suo stato d’animo dopo l’incontro con l’ex deputato: “Mi sono sentito spaventato, vulnerabile, intorpidito, scioccato e sorpreso”.

Tante le accuse nei riguardi dei leader conservatori per la gestione del caso e ancora di più le critiche nei riguardi di Khan, tant’è vero che il giudice lo ha accusato di non mostrare alcun rimorso: “L’unico rimpianto che provi è verso te stesso, per esserti trovato nella situazione in cui ti trovi ora a causa delle tue azioni di 14 anni fa”.

All’epoca dei fatti il giovane ha scelto di non sporgere nessuna denuncia ma dopo la vittoria dell’ex deputato nel 2019, la vittima ha scelto di esporsi pubblicamente. Khan ha scelto di ricorrere in appello, difeso dall’ex ministro della Giustizia Crispin Blunt che definitivo il processo al collega come “poco equo”.

