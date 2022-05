Fermo, carabiniere si suicida sparandosi alla testa

Fermo, un carabiniere si spara alla testa: quarto suicidio nel giro di un mese tra le Forze dell'Ordine nelle Marche

Il sottufficiale si è tolto la vita nel suo appartamento, a 24 ore di distanza dal gesto estremo di un poliziotto nella stessa città. In questura ad Ancona e a Pesaro le altre tragedie

A distanza di 24 ore dal suicidio del poliziotto fermano di 50 anni, Rocco Servodio, che si è sparato un colpo con la pistola d'ordinanza, sì è consumata un'altra tragedia nel mondo delle forze dell'ordine. Un sottufficiale dei carabinieri si è tolto la vita nel suo appartamento.

Il militare, in forza al Comando provinciale di Fermo, ha compiuto il gesto estremo con la stessa modalità dell'agente fermano, così come aveva fatto pochi giorni fa un poliziotto di 23 anni all'interno del suo alloggio nella questura di Ancona. Meno di un mese fa, la tragedia di Pesaro, dove il carabiniere Andrea Giommi, 50 anni, era entrato in caserma e si era sparato con la pistola d'ordinanza.

