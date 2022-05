Incendio Stromboli: danni da 50 milioni. La scena era prevista nella fiction

Incendio sullo Stromboli: danni da 50 milioni. La scena era prevista al copione della fiction, ma le fiamme sono sfuggite al controllo

È emersa la realtà sulle cause dell'incendio divampato sullo Stromboli: nonostante le smentite iniziali, il regista e la troupe impegnati sul posto nella registrazione della fiction sulla Protezione Civile, hanno dovuto ammettere che l'incendio di scena, poi degenerato nella catastrofe boschiva che ha coinvolto le pendici del vulcano, era prevista dal copione.

La causa è stata, dunque, secondo quanto riportato dal Messaggero, la perdita di controllo di quello che doveva essere un incendio simulato ma che, purtroppo per l'ecosistema dello Stromboli, si è rivelato prepotentemente reale. Sull'Isola si calcolano danni per 50 milioni di euro.

Incendio Stromboli: la produzione dichiara di aver avuto tutte le autorizzazioni

"Avevamo le autorizzazioni per girare quella scena e sul posto c'erano i Vigili del Fuoco per controllare che tutto avvenisse in sicurezza - ha dichiarato il produttore Matteo Levi -. Per quella scena abbiamo ingaggiato il massimo esperto in Italia per gestire i fuochi". La gravità della situazione sarebbe stata subito rilevata ma la velocità di diffusione delle fiamme ne hanno impedito il repentino controllo.

La scena dell'incendio si trova alla fine dell'11ª puntata della serie 'Protezione civile', diretta dal regista Marco Pontecorvo con Ambra Angiolini tra i protagonisti, che la società di produzione 11 Marzo Film stava girando sull'isola siciliana.

A svelare la scena 11.51 prevista a pagina 79 della scrittura del novembre 2021 è stata l'edizione siciliana del TGR Rai. Nella poche righe, prima si legge l'ambientazione, «interno Stromboli, villette, giorno». Poi la descrizione, «Marina apre gli occhi, intorpidita. Nella villetta c'è una strana luce rossastra. Il vulcano prorompe in un altro boato, che subito sveglia la ragazza di soprassalto...». Fino al «con orrore, nota che la casa è circondata dalle fiamme... fine undicesima puntata».

Una scena che probabilmente è stata già messa agli atti dell'inchiesta aperta dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

Incendio Stromboli, danni da 50 milioni all'isola che è Patrimonio Unesco

"Il disastroso incendio che ha interessato gran parte dell'isola, la cui violenza non ha avuto pari neppure rispetto a quelli conseguenti innescati dalle eruzioni vulcaniche, ha evidenziato ancora una volta lo stato di abbandono e incuria in cui versa il territorio dell'isola - spiega al Messaggero Rosa Oliva, presidente della Pro Loco Stromboli, che lamenta - una grave assenza delle istituzioni dello Stato, in un'isola con un ecosistema delicato, dichiarata Patrimonio Unesco, e visitata ogni anno da migliaia di turisti, troppi forse, quando essi arrivando ad ondate incontrollate nel periodo di punta della stagione estiva".

