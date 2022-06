Iris Law, figlia dell'attore Jude, è la musa della campagna Versace

La figlia di Jude Law, Iris è la nuova musa della campagna Vacanza 2022 di Versace

Iris Law, la figlia dell'attore Jude Law, è la protagonista della sua prima campagna Versace. La giovane è stata ritratta attraverso una serie di scatti brillanti e infuocati dal sole realizzati dalla fotografa Camille Summers-Valli. Una vacanza tra amici al mare caratterizzata da uno stile unico e da uno sfrenato divertimento che incarna il lifestyle della perfetta vacanza Versace, riprendendo i look vivaci della collezione estiva.

Donatella Versace, in occasione del lancio pubblicitario, commenta: "Le vacanze estive all’insegna del lusso dovrebbero essere espressione di bellezza e seduzione, ma soprattutto di personalità e di divertimento. Iris racchiude ognuno di questi elementi grazie alla sua attitude unica e sono davvero entusiasta che faccia parte di questa campagna e della famiglia Versace!”.



La stampa Barocco è utilizzata su bikini coordinati, camicie in seta e costumi maschili, mentre i foulard in seta stampata si intrecciano sulle nuove borse di paglia La Medusa. Le ampie Tote bag in tela, disponibili nelle tonalità di rosso, giallo e DV blu con logo Versace e medaglione con testa di Medusa ton sur ton son, sono perfette per qualsiasi occasione.

Mentre la Medusa mini-bag è un’esplosione di colore in formato mini. I sandali sia da donna che da uomo trasmettono la stessa energia vibrante e colorata. Le nuove varianti in pelle sono rifinite con la suola in gomma e la fibbia Medusa Biggie dorata mentre il modello Medusa Dimensions è realizzato in gomma superleggera e decorato con motivi barocchi.

