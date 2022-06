Jhonny Depp e Kate Moss il gossip sul ritorno di fiamma

Voci insistenti parlano di un possibile ritorno di fiamma tra Jhonny Depp e Kate Moss

A distanza da una settimana dalla deposizione di Kate Moss al processo dell'ex Johnny Depp accusato di molestie e vari episodi di violenza da parte dell'ex moglie Amber Heard, i due si sono incontrati a Londra. La notizia è stata ben accolta dai fan, che sperano in un ritorno di fiamma tra i due, in perfetto stile Bennifer. I due, durante gli anni '90, sono stati protagonisti di una delle storie d'amore dello showbiz che ha appassionato numerose persone.

Così una manciata di ore prima di conoscere la sentenza del processo degli orrori e una settimana dopo la deposizione chiave della top model, Johnny Depp è salito sul palco in occasione del concerto dell’amico Jeff Beck a Londra. Nel backstage alla Royal Albert Hall era presente anche Kate Moss. Soprattutto, secondo una fonte vicina alla star de I Pirati dei Caraibi riportata dal Daily Mail, sarebbe stato lui stesso ad invitare la top, forse per ringraziarla di aver testimoniato in suo favore al processo contro Amber Heard. Inutile dire come il gossip abbia iniziato a volare altissimo e alla velocità della luce.

L'ex top model è arrivata intorno alle 8, circa un’ora e mezza prima dell’esibizione di Depp, la Moss è stata paparazzata all’ingresso principale: poi avrebbe raggiunto l’ex fidanzato nel dietro le quinte e al party che ha seguito il live. Dopo alcuni fallimenti amorosi, oggi Jhonny è single, mentre Kate è ufficialmente fidanzata da sette anni con il conte Nikolai von Bismarck, ma al popolo del web poco importa. Via social in questi giorni imperversa l'hashtag tweet e #tb con riferimenti al fato e alle seconde chance.

Kate Moss e Johnny Depp sono stati legati dal 1994 al 1997: un concentrato alla seconda di fascino, sex appeal e sregolatezza che ha segnato un'epoca. Belli e dannati, si incontrano nel 1994 in un bar di Manhattan: lui ha 31 anni ed è single dopo la fine della storia con Wynona Ryder, lei 20, e la scintilla è immediata. Diventano una delle coppie più leggendarie dello star system, girano per il mondo, il gossip sul loro temperamento con camere d'hotel distrutte e serate su di giri non mancano: Kate e Johnny hanno il mondo ai loro piedi.

Nel 1997 si lasciano per i troppi impegni di lavoro di entrambi, ma poi a sorpresa si presentano insieme al Festival di Cannes nel maggio 1998, di fatto l'ultima uscita pubblica della coppia. "Sono stato così stupido. Sono io quello che deve assumersi la responsabilità di quello che è successo: è stato difficile andare d'accordo. Ho lasciato che il mio lavoro si intromettesse e non le ho prestato l'attenzione che avrei dovuto", le parole di lui dopo la rottura a Hello Magazine. Dopo poche settimane nella sua vita entra Vanessa Paradis e il resto è storia.

