Lecce, fidanzati uccisi a coltellate: chiesto l'ergastolo per il killer 21enne

Lecce, duplice omicidio di via Montello: ergastolo per Antonio De Marco

Ergastolo per Antonio De Marco, l'omicida dei fidanzati di Lecce, Eleonora Manta e Daniele De Santis. Il pubblico ministero lo ha chiesto per l'assassino reo confesso, infermiere di 21 anni, in aggiunta all'isolamento diurno per un anno.

La coppia, 30 e 33 anni, fu assassinata la sera del 21 settembre del 2020 nell’abitazione in cui conviveva, in via Montello, nei pressi della stazione ferroviaria di Lecce. Lì aveva vissuto anche l'assassino prendendo in affitto una stanza. Antonio De Marco aggredì sul pianerottolo e poi nell'appartamento i due, colpendoli a morte con 79 coltellate.

Il pm Maria Consolata Moschettini ha invocato oggi il massimo della pena con l'aggravante dell'isolamento. Dopo le arringhe degli avvocati difensori del ragazzo ed eventuali repliche, è attesa la sentenza definitiva per il 7 giugno prossimo.

