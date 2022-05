Livorno: massacrata da quattro ragazze. L'ex fidanzato: picchiatela più forte

Livorno, Jessica massacrata da quattro ragazze perde una falange durante la colluttazione. L’ex fidanzato della vittima: “Picchiatela più forte”

“Perché dici in giro che il mio ragazzo continua a cercarti?”. Una semplice frase, poi all’improvviso gli spintoni, i calci e i pugni. Venerdì sera Jessica, cameriera 28enne livornese, è stata circondata dalla nuova compagna del suo ex e da altre quattro ragazze fuori dal locale Miami House di Scali delle Ancore.

Testimone del pestaggio Veronica, amica ventenne della vittima. Secondo quanto riportato dalla ragazza a Il Tirreno i toni della discussione erano inizialmente pacati poi la violenza inaudita: “Questa ragazza era seduta a cavalcioni sulla faccia di Jenny e la prendeva a pugni. La cosa terribile è che il fidanzato la incitava a colpire ancora più forte”. La ragazza è riuscita a fuggire dai suoi aggressori alle 2:30, il volto grondante di sangue, è stata soccorsa da una pattuglia dei carabinieri.

Il racconto di Veronica prosegue così: “Sono rientrata nel locale per andare in bagno e in quel momento è stata aggredita. Quando sono tornata Jenny era già a terra. Io ho provato a intervenire tirando i capelli alla picchiatrice, ma i suoi familiari mi hanno preso di peso per non farmi mettere in mezzo. Mi hanno strappato il telefono da mano per non permettermi di chiamare le forze dell'ordine. Ho preso qualche botta ma sto bene”. La giovane Jessica ha riportato contusioni e ferite gravi: il pestaggio le ha causato la perdita di una falange.

