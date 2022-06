Elezioni Francia, la maggioranza di Macron perde colpi: i sondaggi

Francia verso le elezioni legislative, il presidente Emmanuel Macron rischia di non avere la maggioranza assoluta. Sondaggi

Nelle prossime elezioni politiche, che si terranno il 12 e il 19 giugno, il presidente francese Emmanuel Macron rischia di non ottenere la maggioranza assoluta all'Assemblea Nazionale. A sostenere questa tesi sono due sondaggi.

Il primo è realizzato da Ifop-Fiducial per Lci, 'Ensemble!', che raggruppa La Republique en marche di Macron, il Modem, Horizons e Agir, ottiene fra 250 e 290 deputati contro i 195 a 230 della Nuova Unione popolare ecologica e sociale (Nupes), alleanza creata a sinistra per le elezioni che riunisce diversi partiti: La France Insoumise di Melenchon, Europe Ecologie-Les Verts, il partito socialista e il partito comunista francese. Nel precedente sondaggio Ifop, Ensemble! otteneva fra 275 e 310 seggi. La maggioranza assoluta all'Assemblea Nazionale è pari a 289 deputati sui 577 totali. Sempre secondo lo stesso sondaggio, i Repubblicani sono in terza posizione con una forchetta compresa fra 40 e 55 deputati, seguiti dal Rassemblement National di Marine Le Pen, che ottiene fra 20 e 45 seggi.

L'altro sondaggio, realizzato da Harris Interactive-Toluna per Challenges, attribuisce invece una forchetta un po' più alta a Ensemble!: fra 285 e 335 seggi contro i 120 a 184 deputati della Nupes. Macron, secondo quest'ultima rilevazione, rischia dunque di avere una maggioranza estremamente esigua o di non averla proprio.

