Napoli, dà fuoco al fratello per riscuotere l'assicurazione: arrestato 36enne

Dà fuoco al fratello per riscuotere l'assicurazione sulla vita, arrestato un 36enne

Antonio Martone, 36 anni, è stato arrestato per l’omicidio del fratello. I carabinieri della Procura di Torre Annunziata (Napoli), hanno scoperto che il colpevole ha tramortito il fratello Domenico, 33 anni, e poi gli ha dato fuoco mentre era ancora vivo. L’uomo voleva incassare la polizza assicurativa stipulata un anno prima ammontante a diverse centinaia di migliaia di euro.

Il cadavere di Domenico era stato trovato carbonizzato all'interno di un'auto lo scorso 30 marzo a Lettere, non troppo distante dal luogo del delitto. La vettura era parcheggiata in una stradina di campagna, ma le fiamme avevano per puro caso risparmiato il green pass del giovane, che fu così identificato. Una volta appurato che Martone non fosse legato alla criminalità, si è subito indagato sugli ambienti familiari e si è scoperto che proprio il fratello maggiore, un anno fa, lo aveva convinto a stipulare una polizza assicurativa di cui era l'unico beneficiario.

Ad Antonio Martone viene contestato l'omicidio aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà, per avere dato fuoco al fratello ancora vivo. Il fermo, si legge in una nota della Procura, è stato deciso perché' l'indagato è un marittimo - lavora come cuoco su navi da crociera - e ha una relazione con una donna filippina, dunque avrebbe potuto facilmente fuggire facendo perdere le proprie tracce.

Leggi anche: