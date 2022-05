Nick Cave, un'altra tragedia: è morto anche Jethro, figlio di soli 31 anni

Dal carcere alla morte: la drammatica fine di Jethro



"Con molta tristezza posso confermare che mio figlio, Jethro, è morto. Saremmo grati per il rispetto della privacy in questo momento", così Nick Cave ufficializza la scomparsa del figlio 31enne, che era stato in carcere all'inizio del 2022 per aver aggredito la madre, Beau Lazenby. Nel corso del processo, gli avvocati hanno spiegato che all'attore e modello era stata recentemente diagnosticata la schizofrenia.

Come è morto il figlio di Nick Cave?

La privacy richiesta dall'artista australiano fa sì che ancora non si conoscano le cause della morte del ragazzo, nato dalla relazione nascosta del cantante con Beau Lazenby, dieci giorni dopo Luke, il figlio che Cave aveva avuto dalla sua prima moglie, Viviane Carneiro. Il ragazzo, che ha preso il cognome della madre, non ha visto il padre fino a 8 anni e il cantante nel 2008 ha commentato: "È stato molto complicato, ma poi è finita bene. Per il mio eterno rimorso non ho avuto molti contatti con mio figlio, ma adesso ho un grande rapporto con lui". Nonostante la carriera intrapresa come modello di Balenciaga e Celine e il sogno di seguire le orme del padre nella musica, Jethro già nel 2018 aveva manifestato gravi problemi mentali ed era stato arrestato per l'aggressione della fidanzata.

Il cantante australiano ha perso un altro figlio, dopo Arthur

E' la seconda volta che Nick Cave deve piangere un figlio: nel 2015 aveva perso Arthur, di soli 15 anni, precipitato da una scogliera a Brighton. In seguito a quella tragedia, il cantautore si trasferì in California, spiegandone il motivo nella canzone "Heart That Kills You". Profondamente toccato dalla morte di Arthur, Cave aveva dedicato alla tragedia ben due album, molto intensi e commoventi: "Skeleton Tree" (2016) e "Ghosteen" (2019). Per un tragico destino, per la seconda volta l'autore di "The Ship Song" e numerosi altri capolavori deve vivere la tragedia più innaturale e straziante per un genitore: la perdita di un figlio.





