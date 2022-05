Ragazzo ubriaco investe e uccide una ragazza, poi fugge

Un ragazzo ubriaco al volante, investe e uccide una ragazza 29enne

All'alba di questa mattina, a Verona, un 26enne ubriaco ha investito una ragazza sul marciapide, la giovane è morta all'istante. La vittima è una 29enne e stava passeggiando con un amico, nei pressi di Porta Vescovo. L'automobilista che l'ha investita era a bordo di una Volkswagen Polo ed è scappato subito dopo l'incidente, senza prestare soccorso. La fuga è durata poco, il conducente è stato intercettato e fermato da una pattuglia della polizia locale, mentre si trovava nei pressi di una disicoteca.

Da una prima ricostruzione dei fatti, al ragazzo è stato trovato un tasso di alcol molto elevato nel sangue di almeno tre volte superiore ai limiti di legge. Attualmente, l'investitore è sottoposto in stato di fermo e non sono ancora state prese, nei suoi confronti, provvedimenti cautelari. Le indagini in corso sono coordinate dal pm Alberto Sergi. Da una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che il giovane avrebbe perso il controllo della vettura, puntandola verso il marciapide. Mentre, i testimoni raccontano che l'impatto è stato violento.

Circa la vittima, sappiamo che viveva da anni in Italia e lavorava in un pizzeria, la sua famiglia si trova in Marocco.



Leggi anche: