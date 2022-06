Schiaffo Oscar, Jada Pinkett Smith: "Will e Chris Rock devono fare la pace"

Dalla notte degli Oscar agli spettacoli sull'alopecia

Jada Pinkett Smith commenta per la prima volta lo schiaffo che suo marito Will Smith ha dato al collega Chris Rock durante la notte degli Oscar, non perdonandogli una battuta sull'alopecia che da tempo affligge la sua compagna: "Rispetto a quello che è successo agli Oscar, spero profondamente che due persone così intelligenti e in gamba abbiano l'opportunità di parlarsi e riconciliarsi. Guardate cosa sta succedendo nel mondo... mai come oggi abbiamo bisogno l'uno dell'altro. E intanto... Will ed io continueremo a fare quello che abbiamo fatto negli ultimi 28 anni: portare avanti la nostra vita insieme".

L'attrice ne ha parlato in occasione di uno show dedicato proprio all'alopecia, nel quale ha ospitato la madre di un 12enne morto suicida, esasperato dal bullismo per la sua condizione: "Dopo quanto accaduto agli Oscar, in tanti mi hanno contattato per condividere le loro storie sul tema. Voglio usare questo strumento per fare cultura sull'alopecia e dare l'opportunità a chi ne soffre di raccontare la propria esperienza".





