Sharm el-Sheikh, muore una bimba italiana: precipitata dal balcone dell'hotel

Tragedia a Sharm el-Sheikh, è giallo sulla dinamica

Tragedia nella nota località turistica di Sharm el-Sheikh, in Egitto: una bimba di 13 mesi, Giulia Maiano, è precipitata dal balcone dell'hotel, mentre era tra le braccia del padre. La bimba era originaria di Pianella (Pescara) ed era in vacanza con la famiglia a Sharm el-Sheikh: doveva essere un momento di relax al mare, lontano dagli impegni e dalla routine quotidiana, e invece i due genitori sono sprofondati in un incubo.

In una nota il sindaco di Pianella Sandro Marinelli afferma che "le uniche notizie che arrivano dall'Egitto riportano che la piccola Giulia, di soli 13 mesi, non è sopravvissuta alla caduta. I genitori sono stai raggiunti sul posto immediatamente da alcuni familiari partiti ieri dall'Italia e si attendono notizie sulla data del loro rientro. Il Consolato italiano si sta occupando di prestare assistenza ai nostri concittadini.

La famiglia Maiano è conosciuta e stimata a Pianella e nei comuni limitrofi, gestendo da tempo una impresa di pulizie per enti pubblici e privati e questa vicenda ha scosso nel profondo tutti i componenti". I familiari si sono attivati e sono partiti per l'Egitto, per raggiungere la coppia, sostenerla ed occuparsi di tutte le pratiche necessarie.

