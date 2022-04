Ucraina, oltre 100mila rifugiati in Italia. E l'Onu lancia l'allarme

Rifugiati: 101.204 arrivati in Italia dall'Ucraina

E' l'ultimo dato reso noto dal Viminale. Nel dettaglio sono 52.308 donne, 12.649 uomini e 36.247 minori. Rispetto a lunedì 25 aprile l'incremento è di 450 ingressi nel territorio nazionale, con destinazioni principali: Milano, Roma, Napoli e Bologna. Il nuovo bando della protezione civile per l’accoglienza in famiglia, secondo quanto riporta redattoresociale.it, tiene fuori tutte quelle persone che già stanno ospitando i profughi. “Questo bando di fatto penalizza tutti coloro che hanno avuto il primo slancio di solidarietà e hanno aperto subito le porte di casa - sottolinea Sara Consolato di Refugees Welcome a Redattore Sociale -. Le famiglie della nostra rete che hanno accolto in casa i profughi ucraini sono ormai oltre duecento. Abbiamo fatto presente la situazione alla protezione civile, per ora c’è un’interlocuzione ma il bando dice chiaramente che sono considerate solo le nuove accoglienze. E gli altri? E’ chiaro che questo crea una doppia discriminazione non solo per le famiglie italiane ma anche per i rifugiati”.

Guerra Russia Ucraina: Onu si aspetta oltre 8 milioni di rifugiati

L'Onu si aspetta che 8,3 milioni di ucraini lascino il Paese per l'invasione russa, un forte incremento rispetto ai 5,2 milioni di rifugiati gia' registrati. Il Palazzo di Vetro, che inizialmente aveva previsto fino a 4 milioni di rifugiati per colpa della guerra, ha sottolineato di aver bisogno di 1,85 miliardi di dollari per sostenere l'afflusso di ucraini nei Paesi vicini.

Ucraina: Mosca, un milione profughi in Russia, 180 mila bambini

Circa un milione di rifugiati ucraini, doprattutto dalla parte orientale del Paese, e' arrivato in Russia dall'inizio dell'"operazione speciale". Lo riferisce l'agenzia Tass. Si tratta in particolare di 987.000 persone, di cui 180.000 sono bambini. "Di questi, 272.000 sono cittadini della Federazione Russa, 546.000 cittadini di DNR e LNR (le autoproclamate repubbliche orientali di Donetsk e Lugansk, ndr), 168.000 cittadini di altri stati", ha affermato una fonte citata da Tass. I profughi sono ospitati in circa 500 centri di accoglienza temporanea dislocati in 48 regioni della Russia, che accolgono oltre 32mila persone, fra cui 11mila bambini. Il resto e' stato ospitato da parenti, conoscenti e privatamente.

