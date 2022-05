Vicenza, pilota ha un infarto in volo: atterra e muore poco dopo

Vicenza, il pilota ha un infarto mentre è in volo: riesce ad atterrare ma muore poco dopo

Stava volando ad alta quota quando improvvisamente un pilota di un biplano è stato colto da un infarto ed è riuscito, nonostante la condizione estrema, ad atterrare prima di perdere la vita, mettendo in salvo il passeggero che era con lui. È accaduto questa mattina intorno alle 10.30. L’uomo, residente in Trentino, volava su un biplano storico degli anni Trenta, Tiger Moth. Mentre era in aria ha avvertito un malore e ha effettuato un atterraggio d’emergenza all’aeroporto Romeo Sartori di Asiago, Vicenza.

È atterrato sull’erba e non sulla pista ma il passeggero è salvo, non ha riportato ferite. Il centro di controllo aveva provato a mettersi in contatto con il pilota, senza successo. Non appena il pilota ha fatto toccare terra al velivolo è morto. Il personale dell’aeroporto e i vigili del fuoco sono accorsi subito e hanno praticato le prime manovre di soccorso, cercando di rianimare l’uomo anche usando un defibrillatore.

Una volta arrivati assieme ai carabinieri i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne la morte. Il biplano serviva per le riprese di un film di Marco Paolini e il passeggero era un addetto alle riprese. Oggi avrebbero dovuto raggiungere uno dei set con il velivolo ma il pilota si è sentito male prima di poterci arrivare.

