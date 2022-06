Design Week, arriva la panchina – casa. Boeri: “Per chi è senza dimora"

Design Week, la panchina – casa “per chi un’abitazione non ce l’ha”. Questo il nuovo progetto di Stefano Boeri al Fuorisalone

“Panchina per chi ha una casa e per chi non ce l’ha”. Questo l'idea presentata da Stefano Boeri Interiors nell’ambito del progetto Gentle-Touch of Re-Waste di Rossana Orlandi. I due poggiabraccio convertibili in poggiatesta e il leggero pannello mobile trasformabile in un utile riparo dagli agenti atmosferici si caricano di una forte connotazione sociale e culturale.

“La panchina è pensata per accogliere la sosta e il riposo dei camminatori urbani ma anche come luogo protetto notturno per chi non ha una casa”, così presenta la sua idea Stefano Boeri, in anteprima al Fuorisalone. Un progetto, realizzato grazie al lavoro artigiano di Mastro Barbanera e di Nicoletta Ermacora, che travalica il concetto di design abbracciando a 360 gradi l' inclusione e l'accoglienza.

