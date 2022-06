Borsa, la Bce mette il turbo ai listini Ue. Spread in calo sotto i 240 punti

Borsa, la Banca centrale europea ha convocato una riunione straordinaria del Consiglio direttivo

La Banca centrale europea ha convocato una riunione straordinaria del Consiglio direttivo per "discutere le attuali condizioni di mercato", ovvero per valutare le recenti turbolenze sui mercati obbligazionari, una mossa che - secondo gli osservatori - potrebbe anticipare l'annuncio di un nuovo strumento per affrontare l'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato dei paesi più ineditati dell'Eurozona, a iniziare dall'Italia che negli ultimi giorni ha sperimentato un balco dello spread fra Bund e Btp.

Ieri in un discorso l'economista tedesca Isabel Schnabel, membro del Comitato esecutivo della Bce, aveva suggerito la possibilità che la Bce fosser vicina a intervenire sui mercati obbligazionari, affermando che "alcuni mutuatari hanno visto cambiamenti significativamente maggiori nelle condizioni di finanziamento rispetto ad altri dall'inizio dell'anno".

Borsa, Piazza Affari parte col turbo

Apertura positiva per le Borse europee. Il Cac di Parigi guadagna l'1,41% a 6.033,45 punti, il Dax tedesco avanza dell'1,07% a 13.447,39 punti, mentre il Ftse 100 di Londra sale dello 0,83% a 7.247,62 punti. In deciso rialzo anche la Borsa di Milano a + 1,68%, con 22.262,70 punti. Nel giorno del vertice della Fed che potrebbe varare un aumento dei tassi di interesse, il listino Ftse Mib viene spinto in territorio positivo dall'annuncio di un vertice straordinario della Bce, con lo spread tra Btp e Bund in calo da questa mattina. A trainare Milano sono i titoli bancari: Intesa con +7,5%, Unicredit 6,5%, Banco Bpm +6.5%, Bper Banca +5%.

Borsa, il Consiglio della Bce smorza lo spread

Lo spread tra Btp e Bund in apertura a 235 punti base con il rendimento del decennale italiano al 4,10%

