Borsa, l'Europa tenta il rimbalzo: a Piazza Affari corrono le banche e l'oil

Borsa, si allentano anche le pressioni sulla domanda di energia

L'Europa tenta un cambio di passo dopo il calo della vigilia, cercando di lasciarsi alle spalle l'apprensione per il nuovo picco di casi di Covid-19 a Pechino, dove non si esclude un lockdown duro sul modello di quello deciso a Shanghai nelle scorse settimane. A tranquillizzare, in certa misura, gli investitori è l'impegno della Banca centrale cinese a dare supporto all'economia, cosa che ha sostenuto anche le piazze asiatiche, in rialzo per la prima volta in quattro sedute.

Anche le pressioni sulla domanda di energia da parte del primo importatore mondiale di greggio si allentano, così come i prezzi del petrolio recuperano terreno dopo lo scivolone di ieri: il Wti giugno, che comunque resta sotto i 100 dollari al barile, sale dello 0,62% a 99,15 dollari, +0,75% a 103,09 dollari il Brent giugno.

Sullo sfondo restano però le preoccupazioni per la crisi in Ucraina, dove la soluzione del conflitto appare lontana, e per le prossime mosse della Federal Reserve, che potrebbe agire in modo piu' rapido e aggressivo del previsto.

Nel dettaglio ecco l'andamento delle principali piazze europee: Milano, nelle prime battute, guadagna lo 0,6%, tornando sopra la soglia dei 24.000 punti, Parigi cresce dello 0,4%, Francoforte dello 0,9%, Londra dello 0,7%, Madrid dell'1,35% e Amsterdam dell'1,22%. Per quanto riguarda i titoli, tecnologici sotto i riflettori dopo che Twitter ha accettato l'offerta da 44 miliardi di dollari di Elon Musk.

A Milano St è attorno alla parità alla vigilia dei conti. Con il recupero del greggio rimbalzano anche i titoli petroliferi, con Tenaris (+1,5%) e Saipem (+1,9%) tra le migliori. In un Ftse Mib quasi tutto in positivo, bene Bper (+1,53%) e Pirelli (+1,24%). Sale Iveco (+0,7%), in attesa dei risultati del primo trimestre, in arrivo oggi.

In coda Leonardo (-0,6%), nel giorno in cui la controllata statunitense Leonardo Drs ha firmato un accordo vincolante per la cessione della partecipazione nella Jv Advanced Acoustic Concepts a Tdsi, controllata della francese Thales.

Sul valutario, l'euro resta debole e passa di mano a 1,0714 dollari (1,0817 ieri in chiusura) e a 136,98 yen (da 138,83). Il cambio dollaro/yen è a 127,85.

Anche per lo spread tra BTp e Bund l'avvio è in rialzo. In apertura, il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari durata tedesco è indicato a 176 punti base dai 172 della vigilia. In aumento anche il rendimento del BTp decennale benchmark che apre al 2,61 dal 2,59% di ieri.

