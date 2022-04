Canone Rai fuori dalla bolletta. Ipotesi pagamento col 730, incubo evasori

Canone Rai, tra società private e tassa sulla casa. Le varie ipotesi

Il governo Draghi ha deciso di allegerire il peso economico delle bollette di luce e gas. Per questo dal 2023 il canone televisivo non comparirà più come voce aggiuntiva di spesa per gli italiani, ma si cercherà una soluzione alternativa ancora tutta da definire. Trasformare il canone Rai in una tassa sulla casa (come in Francia) o in una tassa sull’auto (come in Israele). Se queste due soluzioni non piacciono, - si legge su Repubblica - si potrebbe affidare la riscossione dell’imposta tv ad agguerrite società di recupero crediti (come nel Regno Unito o in Svizzera). Un’altra strada ben asfaltata porta invece a eliminare il canone. In questo scenario, lo Stato calibra la pressione fiscale in modo da ricavare i soldi necessari alla vita dei canali di Stato. In Italia, la Rai sarebbe destinataria di un assegno statale. Lo schema di gioco permetterebbe a Viale Mazzini di sconfiggere l’ultimo vero nemico: l’evasione del canone speciale. È l’imposta, largamente ignorata, che farebbe capo a uffici pubblici, aziende, ristoranti, hotel.

Nel 2019, la Rai ha incamerato 85,1 milioni di canone speciale. Nel 2020, primo anno della pandemia, solo 61. Da noi, in concreto, - prosegue Repubblica - l’imposta televisiva diventerebbe una voce del 730. Le probabilità che la soluzione prima casa sia adottata sono remote. Il governo Draghi sceglierà, probabilmente, con la prossima Legge di Bilancio. A dicembre il Paese sarà ormai vicino alle elezioni politiche del 2023. E i partiti vigileranno su ogni nuova spesa prenda forma a carico delle famiglie e sul suo impatto simbolico. Tassare la casa alla francese o l’automobile (come fanno gli israeliani) sarebbe altamente impopolare. Ma aumenta anche il rischio che in molti smettano di pagare la tassa sulla televisione, si cerca la soluzione migliore ma ogni opzione ha pro e contro.

