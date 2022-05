Caro-aerei in estate, per l'Europa tariffe raddoppiate

Aerei, rincari in estate: tariffe raddoppiate per le tratte europee

Sarà un'estate molto cara per chi deciderà di viaggiare in aereo verso mete europee. Le tariffe, denuncia il Codacons, sono raddoppiate. Si calcolano rincari del 35 per cento.

L'associazione dei consumatori, che ha rielaborato gli ultimi dati forniti dall'Istat, rileva come nell'ultimo mese le tariffe dei voli europei abbiano subìto un incremento del 91% rispetto allo stesso periodo del 2021. I voli intercontinentali sono rincarati del +35,7% mentre il prezzo di quelli nazionali risulta in crescita del 15,2%.

L'aumento generalizzato delle tariffe aeree risente anche della crescita dei listini dei carburanti e delle conseguenze del caro-bollette. A farne le spese i consumatori che troveranno sorprese anche sulle tariffe dei traghetti aumentate, nell'ultimo mese, del +19,4% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Caro-aerei e caro-traghetti, solo i treni risparmiati dagli aumenti

Il fenomeno dei rincari pare non coinvolgere i prezzi dei biglietti ferroviari, che scendono addirittura del -9,9% su base annua, come effetto delle minori limitazioni sui treni legate al Covid e del ritorno di offerte e sconti praticati dalle società.

Il Codacons ha svolto alcune comparazioni per verificare quanto costi oggi acquistare un volo aereo andata/ritorno per trascorrere qualche giorno all'estero: ipotizzando le date dal 10 al 12 giugno (partenza in mattinata ritorno pomeriggio/sera), per andare a Parigi servono in economy almeno 355 euro (partendo da Fiumicino e atterrando allo scalo di Charles de Gaulle); da Milano Malpensa a Lisbona si parte da 364 euro. Per raggiungere Londra (Heathrow) da Roma Fiumicino occorre spendere almeno 399 euro, prezzo che scende a 271 euro se si è disposti a partire da Linate e atterrare al ritorno a Malpensa. Per Roma-Madrid si parte da 240 euro. Per le tratte nazionali, il volo Roma-Milano costa 128 euro (andata e ritorno) contro i 79,80 euro del treno.

