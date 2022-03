D'Alema, armi alla Colombia. La carta di Finmeccanica che inguaia l'ex premier

D'Alema, armi alla Colombia. "A risentirla anche per gli M-346"

L'affare della vendita di armi alla Colombia da parte di un gruppo di mediatori a cui faceva capo Massimo D'Alema era vicino alla conclusione. E' quanto emerso da un documento esclusivo mostrato dalla trasmissione di Rete 4 "Quarta Repubblica" che dimostra - si legge su Libero - come la trattativa stesse andando proprio come prospettato dall'ex premier e sarebbe saltata all'ultimo, quando l'accordo ormai era indirizzato tra i mediatori e il governo colombiano. Nonostante infatti non fosse possibile agire da mediatori in una trattativa tra due governi, il 15 settembre da Leonardo (ex Finmeccanica), spuntava una lettera inviata dalla divisione commerciale a Massimo D'Alema dove tra i saluti finali si leggeva: "A presto e a risentirla anche sugli M-346".

Si tratta - prosegue Libero - proprio degli aerei da guerra che il governo colombiano aveva in programma di comprare dall'Italia. D'Alema poi, nell'unica intervista concessa, ha detto che uno dei colombiani che aveva chiesto di parlargli lo considerava il garante dell'operazione. Insomma emerge chiaramente che D'Alema rivestisse un ruolo da mediatore, nonostante non ne avesse titolo per farlo. L'affare è poi saltato all'ultimo, solo perchè l'ambasciatrice colombiana in Italia ha incontrato il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè e gli ha riferito del ruolo di D'Alema nella trattativa. Solo a quel punto l'accordo è sfumato.

