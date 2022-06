Estate 2022, spiagge a rischio chiusura: mancano almeno 3-4mila bagnini

Estate 2022 senza bagnini, in Campania ne mancano 2.500 su 1.200 stabilimenti

Bagnini cercasi. I guardiani delle spiagge scarseggiano e le spiagge italiane rischiano di chiudere. All'appello mancano infatti almeno 3-4 mila operatori. E' questo l'allarme lanciato, con l'inizio di stagione ormai alle porte, da molti stabilimenti balneari italiani e dallo stesso sindacato balneari di Confcommercio. Dalla Versilia alla Campania, dal Circeo al Salento, all'appello mancano almeno 3-4 mila guardaspiaggia: in pratica, tra il 30 e il 40 per cento dei bagnini che servirebbero a livello nazionale non si trova.

Pamela Anderson



Un problema non da poco, sottolinea il Messaggero, considerato che per poter accogliere i clienti ogni stabilimento deve poter garantire, in media, un assistente bagnanti ogni cento metri di arenile. Di fatto, un rischio stop per le spiagge. Per correre ai ripari, nel Lazio si stanno perfino organizzando corsi gratuiti per formare bagnini last-minute.

"Con il lockdown il rilascio dei brevetti si è interrotto", spiega Marzia Marzoli, vicepresidente regionale Sib. "Senza nessuno che sorvegli le coste, molti stabilimenti ora temono di non poter aprire". Pochi bagnini anche all'ombra del Vesuvio. In Campania, secondo il Sib, "mancano 2.500 bagnini su circa 1.200 stabilimenti. Ma la fuga non riguarda solo i bagnini. Lo conferma la presidente nazionale di Federturismo Confindustria, Marina Lalli. "Con la pandemia, molti addetti del settore hanno dovuto cercare un impiego altrove, per avere maggiore stabilità".

Leggi anche: