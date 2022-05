Generali, scontro in Cda per i comitati: fuori i consiglieri di Caltagirone

Francesco Gaetano Caltagirone, Flavio Cattaneo e Marina Brogi fuori dai comitati interni del Cda

Ennesima frattura nel consiglio d'amministrazione del colosso assicurativo: i tre consiglieri eletti nella lista di Caltagirone, lo stesso Francesco Gaetano Caltagirone, primo socio privato con il 9,95% del capitale, Flavio Cattaneo e Marina Brogi, “hanno rinunciato a far parte dei comitati interni del cda”, scesi da sei a cinque, dopo che si è deciso di non ricostituire il comitato per le operazioni strategiche.

Nella nota della compagnia diffusa al termine del board che ha nominato i comitati, andato in scena nella serata di ieri, viene segnalato che il comitato per gli Investimenti interno al cda di Generali non è stato, al momento, costituito. E che Brogi, Caltagirone e Cattaneo hanno rinunciato, allo stato, a far parte dei 5 comitati interni al nuovo cda "richiedendo la creazione di un comitato sull'esame preventivo di operazioni aventi valore strategico che, nella proposta presentata, sarebbero state esaminate direttamente dal plenum del cda”.

Il consiglio ha di conseguenza ha incaricato il comitato per le nomine e la corporate governance di predisporre una proposta in merito, alla luce del benchmark di mercato. Nei cinque comitati varati oggi siedono quindi i nomi scelti fra 10 consiglieri espressione della lista del cda uscente che ha prevalso all'assemblea del 29 aprile. Manca solo il ceo Philippe Donnet.

Nel Comitato Controllo e Rischi è presidente Luisa Torchiai gli altri componenti sono Umberto Malesci; Clemente Rebecchini. Nel Remunerazioni è presidente Diva Moriani con Alessia Falsarone, Clara Furse, Lorenzo Pellicioli. Nel Nomine e la Corporate Governance a presiedere è Andrea Sironi e i componenti Furse, Moriani, Torchia. Infine nel Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate siede come presidente Antonella Mei-Pochtler con Moriani e Torchia. Infine nel Comitato Innovazion e e Sostenibilità sociale e ambientale il presidente è Malesci e i componenti Falsarone e Mei-Pochtler.

Leggi anche: