Kering, Gianfilippo Testa è il nuovo Ceo di Alexander McQueen

Kering, Gianfilippo Testa succede a Emmanuel Gintzburger che ha deciso di lasciare il Gruppo per nuove sfide professionali

Il nuovo amministratore delegato di Alexander McQueen, tra i brand di punta del colosso francese del lusso Kering, è Gianfilippo Testa. Il manager inizierà il suo incarico a partire da maggio prossimo e riporterà direttamente al presidente François-Henri Pinault. Italiano, Testa succede a Emmanuel Gintzburger, che ha deciso di lasciare il Gruppo per nuove sfide professionali e vanta una lunga carriera nel settore del lusso in Europa e in Asia.

Gianfilippo Testa ha iniziato il suo percorso professionale in Tag Heuer, nel 2002, ricoprendo in seguito diversi incarichi in Lvmh, e in particolare in Fendi, in Italia, in Giappone e a Hong Kong. Il manager è entrato nel Gruppo Kering nel 2016, con il ruolo di president Greater China di Gucci, per poi diventare, dal 2019, president of Emea e Vp Global Retail di Gucci. In qualità di Ceo di Alexander McQueen, la missione di Testa sarà di accelerare l'espansione del marchio britannico, per raggiungerne il massimo potenziale.